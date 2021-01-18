縣長楊文科為打通竹縣交通任督二脈，全力推動十大交通建設，其中新豐、竹東和新埔3項急需改善道路，指示以第二預備金支應規畫經費，以節省時間，3規畫案去年底獲中央核定補助經費，將可提早進入設計和發包。

獲核准補助分別是「新豐鄉台61線與台15線銜接道路拓寬改善工程」、「台68線接竹東東峰路新闢工程」及「新埔鎮褒忠路道路拓寬工程」，3處道路受限路幅狹小，交通尖峰時段經常壅塞，影響民眾通勤和生活品質。

工務處指出，台61線和台15線是新豐鄉最主要幹道，路幅最窄只有6米寬，雙向會車不易，尖峰時段總是塞車，改善工程計畫把全長965米的銜接路段拓寬到20米，總經費約2.79億元，規畫作業去年已啟動，預計今年完成。

「台68線接竹東東峰路新闢工程」預計從台68線東向盡頭和台3線交會處，往南新闢一條與122線平行長2.2公里、寬15米的道路，經費約7億元，完工後可解決竹東和五峰鄉假日塞車問題，健全當地聯外動線和交通品質。

屬縣道117線的新埔鎮褒忠路，路寬約9米，往南銜接竹北市自強南、北路通往科學園區，往北接義民路到湖口新竹工業區，交通流量大，計畫將1370米的路段拓寬至18米，總經費約7.3億元。

(中時 )