昔被封「全香港最醜男人」的港星八両金（八兩金、本名葉競生），和妻子育有一子「八兩仔」葉小霆，和父母外型不同，葉小霆長相帥氣，顏值一點也不輸線上明星或網紅，近日父子倆同框曝近況，再次引起網友關注。

八両金近日和兒子一起拍影片，透露這段時間都在忙著籌備網紅直播基地，基地已經竣工，將來他和兒子會在這一塊大展身手，其實，67歲的八両金已多年沒有拍戲，近年來把事業重心放在大陸，現準備轉戰網紅界，和兒子會有怎樣的互動，也讓大家相當好奇。

八両金和兒子將轉戰網紅界。(圖／翻攝自新浪娛樂)

八両金因在周星馳電影《食神》 中，以一句台詞「吃瀨尿牛丸，每次考試都得100分」爆紅，方臉蘑菇頭造型讓影迷留下深刻印象，還被封為「香港最醜男人」，他1994年與妻子八兩菜（何顓彤）結婚後，生下一子「八兩仔」葉小霆。

未料，1997年遇到金融風暴，妻子拋下他和兒子跑路，他只好身兼母職，獨自撫養兒子長大，而葉小霆成人後越來越帥氣，五官端正、濃眉大眼，加上皮膚白皙，顏值一點也不輸偶像，讓外界驚艷不已。

不過，八兩菜曾和媒體爆料，八両金頻頻對外宣稱是「老婆跑了」，但事實是他在外養小三、不給家用，還私藏大量與女友們的不雅照，更在兒子面前搬弄是非，種種問題讓她選擇離開，而八両金對於妻子的爆料，僅無奈表示，不會再提家務事的細節，即便女方再爆料也不會回應。

(中時新聞網)