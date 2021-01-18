民進黨桃園市議員王浩宇16日遭罷免成功後，無黨籍高雄市議員黃捷的罷免投票將於2月6日舉行，罷捷團體也會準備遊行和晚會來衝高投票率，民進黨高雄市黨部主委趙天麟則呼籲罷捷方要做好防疫，並再聲援黃捷。對此，罷捷團體發言人徐尚賢則感謝趙天麟的提醒，並反批民進黨，為什麼要高雄市民留下這樣只會作秀的議員？

對於23日的罷捷大遊行，趙天麟17日受訪時表示，因為正處防疫期間，所以無論是要集會還是遊行，或是像他們來打壘球，都希望能夠將防疫工作做好，任何集會、遊行的罷免行動，他們都予以尊重，也呼籲鳳山的巿民，可以用行動支持黃捷，留下好議員。

根據《CTWANT》報導，徐尚賢今（18日）特地感謝趙天麟的提醒，對於即將舉辦的徒步大遊行和罷捷晚會，都會做好防疫工作，但期望政府標準都要一致；至於民進黨呼籲鳳山市民要支持黃捷這樣的好議員，身為在地人的他則無法苟同。

徐尚賢指出，黃捷任職議員已兩年，等到罷免案成立後才臨時抱佛腳、裝認真，「過去黃捷譁眾取寵的作秀，如今做賊心虛的作秀」，這樣的作秀議員還有什麼臉要市民留下呢？

對於2月6日的罷免投票，黃捷17日到鳳山早市發放春聯時，自爆接下來會「火力全開」，努力爭取選民認同，「希望鳳山選民支持我，到時候我自己的這個案子可以順利的度過」，喊話大家出來投不同意票。

(中時新聞網)