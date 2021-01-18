萬寶龍宣布推出「Summit Lite系列」智能腕錶，為其Summit系列注入全新的活力。全新系列是專為注重健康和積極生活方式的新生代奢華智慧手錶用戶所設計，以新穎、顛覆性的設計與簡化的功能，為健身、體能鍛鍊與健康管理方面帶來幫助。

萬寶龍總裁Nicolas Baretzki表示：「人們重新開始關注個人體能及身心健康，因此萬寶龍的目標是打造一款配置適切工具的智慧手錶，以直覺、毫不費力的方式，為商務生活人士提供全天候的陪伴與幫助。新款智慧手錶以其輕巧的設計而命名為：Summit Lite，完全滿足佩戴者的日常活動所需，同時也是專為高績效且不斷衝刺、習慣將自身的健身計劃和日常工作相結合的人們所設計的腕錶。」

新款智慧手錶配置43mm錶殼，採用精製的輕盈鋁材質製作而成，賦予腕錶活躍、高性能的外觀，同時兼具優美且時尚的造型。錶殼採霧面黑色或霧面銀灰色設計，搭配運動型織布錶帶或橡膠錶帶，共有四種不同的組合選擇。每一只智慧手錶均配置清晰的1.2吋 AMOLED螢幕和大猩猩防護玻璃(Gorilla Cover Glass)。此外亦搭載最新的心率監測器和GPS功能，並具有50米的防水性能。新款智能腕錶與其他Summit腕錶一樣，均採用Wear OS by Google系統，並可與Android和iOS的智慧型手機相容。

除了完整的Wear OS by Google生態系統應用程式和服務外，萬寶龍還以經過驗證的演算法，開發品牌專屬的應用程序，使得Summit Lite智能腕錶更加與眾不同，並為佩戴者增添獨特的價值，包括以下幾大特色：

(1)心肺訓練(Cardio Coach)：可根據個人目前的體適能等級(VO2 max)，提供個人化的健身建議和即時訓練指導，追蹤佩戴者的訓練進度，並據以調整。佩戴者可根據自身的目標及想要的速度，改善自身的體適能，達到最理想的健康且持久的成果。

(2)體能(Body Energy)：可追蹤身體與精神的疲憊狀態，顯示佩戴者目前的體能等級。此應用程式結合佩戴者的睡眠、活動與壓力等級資料，讓佩戴者明瞭自身行為對於體能等級的影響，從而調整自身的計畫，藉此優化其日常的體能消耗。

(3)睡眠管理(Sleep)：可追蹤佩戴者的睡眠詳細情形：睡眠長度、品質和睡眠階段，提供個人化建議，以改善睡眠品質，從而提升日常體能等級。佩戴者能夠更加清楚地知道自身的睡眠模式，並嘗試積極改善睡眠。

(4)壓力管理(Stress)：可追蹤身心壓力等級，在關鍵時刻提供建議，讓佩戴者可以更清楚地了解自身的身體對於壓力事件的反應，並在壓力過大的時候提供積極的建議，像是呼吸運動等。

(科技)