新北某防疫旅館女住客昏迷 緊急送醫救治 13:592021/01/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北某防疫旅館傳出女房客昏迷，緊急送醫。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（18）日下午1時許，新北市某防疫旅館1名30多歲蘇姓女住客被旅館人員發現叫喚不醒，遂緊急通報衛生單位及警消，經救護人員全身穿戴防護裝備進入，目前已緊急將蘇女送醫救治，詳細原因仍待釐清。 據了解，蘇女係從大陸返台，入住防疫旅館已經7日，疑因隔離太久心情不佳，導致身體狀況受影響，家屬已接獲通知到醫院陪伴，醫院尚在詳細檢查。 台鐵職安事故 潮州1調車工送醫不治 桃園市消防局增1利器 救護模擬情境教室 (中時 ) #防疫旅館 #住客 #緊急 #緊急送醫 #18 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際政治》挨轟防疫不給力 日相民調支持率不到四成 08:182021/01/18 財經 南市去年應用12導程心電圖 成功搶救42人 11:312021/01/18 社會 嬌生疫苗 美最快2月緊急授權 04:102021/01/18 全球財經 富商勾串法界連環爆 司法院調查報告出爐 20名法官涉案 11:412021/01/18 社會 移工持刀捅同鄉遭甩棍重擊頭 假身分就醫遭逮 09:492021/01/18 社會 拜登就職 蔡政府仍未獲邀觀禮 04:102021/01/18 焦點要聞 包機確診攪局 澳網無畏照打 04:102021/01/18 運動天地 太陽花攻占政院撤銷有罪判決 藍委怒轟：混蛋法官 12:122021/01/18 政治 封室至1月28日 紅黃綠3區列管 04:102021/01/18 生活新聞 兩頭婚 大陸獨生子女的時代產物 04:102021/01/18 兩岸新聞 台中公園驚見女焦屍 下半身大面積灼傷 09:492021/01/18 社會 社會熱門新聞 外籍女拒戴口罩比中指又飆Fxxk 台鐵列車長霸氣拒載 - 社會 調查局21名高官異動 雙北及台南3處長換人 - 社會 不倫人父逼30歲女兒陪睡 員警訪查雞婆一句話揪黑暗真相 - 社會 太陽花攻占政院 終局判決將出爐 - 社會 前松聯幫主「豹哥」猝逝家中 妹妹王蘭發文哀悼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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