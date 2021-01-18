今（18）日下午1時許，新北市某防疫旅館1名30多歲蘇姓女住客被旅館人員發現叫喚不醒，遂緊急通報衛生單位及警消，經救護人員全身穿戴防護裝備進入，目前已緊急將蘇女送醫救治，詳細原因仍待釐清。

據了解，蘇女係從大陸返台，入住防疫旅館已經7日，疑因隔離太久心情不佳，導致身體狀況受影響，家屬已接獲通知到醫院陪伴，醫院尚在詳細檢查。

(中時 )