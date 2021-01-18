路透社短觀民調顯示，疫情雖仍然嚴峻，但元月日本製造業者悲觀氣氛，已降至一年多來新低。不過，對服務業來說仍然處在景氣寒冬內，還看不見景氣回春跡象。

路透社指出，日本製造業悲觀水位，已降至2019年7月以來最低點。但是服務業還是很慘，尤其正在實施的緊急狀態，還要等到2日7日才能結束。

這份報告顯示，化學業，金屬產業還有電機次產業，景氣看法是比較樂觀。一位電機製造商高層表示，汽車市場復甦快速，尤其是在中國大陸，電子零件非常地搶手。

根據路透社從2020年12月24日至13日調查，製造業短觀信心指數本月已從上個月的負9回增至負1。相反地，服務業指數卻從12月的負4再跌至負11。

路透短觀指數，是景氣悲觀者與樂觀者兩造相減得來。故有負的數字出現，表示悲觀氣氛大於樂觀。

以化學業來說，一位公司高層表示，從2020年9月以來，業務一直呈現復甦狀態，這與大環境回溫的方向一致。

日本經濟成長，在2020第三季出現季增年率高達22.9％。目前，日本政府已承諾要投入3兆美元來促進經濟成長。而最新的實施緊急狀態，包括東京，大阪，京都等約日本人口55％的地區。

此短觀預估，儘管化學產業前景看俏，但製造業整體信心還是會減少，商業信心在4月估略降至負2。不過，受到疫情摧殘的服務業，可望稍微改善至負9。

一名零售業者無奈地說，隨著冠狀病毒擴散，來客數已大大減少。

(時報資訊)