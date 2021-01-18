華碩鋼彈聯名特展今（18）日於ROG三創體驗店登場！玩家引頸期盼的ROG Strix RTX 3080 O10G GUNDAM顯示卡獨步全球開賣；鋼彈聯名新品同步上市，購買限量大全配即享獨家優惠並加贈聯名周邊，讓玩家戰力全面升級。電競潮牌「ROG玩家共和國」、模型改裝大師「喬老師」及PC改裝世界冠軍「AK Mod」跨界打造全球唯一ROG鋼彈主題水冷改裝機「UC核心反應裝置 G-pack Prototype 宇宙紀元動力」，也將於特展中首次亮相，展現PC DIY與鋼彈組裝的精髓。

華碩聯合科技開放平台副總經理江尹涵表示：「鋼彈每一代機型都被賦予嶄新創意，與華碩追尋無與倫比的精神不謀而合，強強聯手令許多用戶為之期待。透過結合電競、模型、改裝的鋼彈特展，展現華碩對用戶需求的重視與產品設計巧思。」華碩鋼彈聯名特展持續至6月底，台北國際電玩展期間(1/28~1/31)將移師至ROG玩家共和國攤位，邀請玩家前來體驗。

華碩鋼彈聯名新品以RX-78-2初代鋼彈及夏亞專用薩克為發想，充分將白色鋼彈、紅色薩克元素融入21款新品設計，從主機板、顯示卡、一體式水冷、電源供應器、機殼等DIY零組件，到螢幕、路由器、鍵盤、滑鼠、耳機、耳機架、鼠墊等電競周邊，另推出T-Shirt、隨行杯等潮創商品，滿足鋼彈玩家擴充戰備的需求。

華碩鋼彈大全配新品（上）與華碩薩克大全配新品。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

此外，ROG電競聯盟旗下亞洲首家電競旅館i hotel將導入鋼彈主題房；6家重點網咖，包括RS電子競技館竹圍店、Game+電競網路館、快樂Esport網路電競館河南店、領航者電競人文台南店/高雄店、戰國網信義店，亦將陸續導入鋼彈包廂專案。

玩家引頸期盼的ROG Strix RTX 3080 O10G GUNDAM顯示卡獨步全球開賣。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

萬眾矚目的ROG Strix RTX 3080 O10G GUNDAM顯示卡，外觀以搶眼的白色鋼彈經典配色設計，採用最新顯示卡架構—NVIDIA Ampere串流多處理器，以第二代RT核心及第三代Tensor核心，打造最逼真的光線追蹤繪圖技術和先進人工智慧功能；搭配2.9 slot插槽寬設計的大型散熱器及軸向式風扇，散熱效能強大。

即日起，於三創ROG專賣店購買鋼彈大全配，優惠價NT$92,500，贈鋼彈系列鼠墊、T-Shirt、隨行杯及鋼彈組裝模型（限量5組）；鋼彈小全配(無電競周邊)則於原價屋開賣，優惠價NT$81,000，送鋼彈隨行杯、T-Shirt 及鋼彈組裝模型(限量5組)。薩克大全配於三創ROG專賣店及原價屋販售(限量各5組)，優惠價NT$37,000，再送ROG x ZAKU T-Shirt及薩克組裝模型；鋼彈路由器由燦坤獨家販售。3月1日前，於指定通路(三創ROG Store / ASUS Store / PChome購物 / momo購物網 / 原價屋)購買鋼彈聯名電競螢幕，回函贈送鋼彈聯名電競鍵盤或滑鼠。2月8日至4月底，於全通路購買鋼彈聯名滑鼠，隨貨贈鋼彈聯名鼠墊乙張。

(科技)