民眾除了防疫，防止空氣污染物也大量使用口罩，消基會今(18)日召開記者會，公布市售20件口罩的檢驗結果，其中有3件驗出重金屬「鉛」含量每公斤6到11毫克，但因為國內尚無相關標準，因此無法稱之「不合格」，因為口罩貼近口鼻，消基會呼籲政府可效法國際環保紡織協會與皮膚接觸產品中鉛含量每公斤1毫克的規範，為民眾健康把關。

消基會秘書長徐則鈺表示，2020年12月消基會以市售19件醫療口罩、1件拋棄式口罩共20件做重金屬、染料溶出、揮發性有機物、PM2.5過濾效率等檢測，其中重金屬鎘、鉻、銻檢測時均未檢出，不過編號18號的「南六醫用口罩（未滅菌）-全黑款」、19號「美德醫用口罩（未滅菌）-嘿嘿黑」及20號「丰荷一般醫用口罩（未滅菌）-兒童紅線聖誕紅」等3款口罩外層驗出每公斤6到11毫克的鉛含量，但因為國內目前沒有規範，雖然有檢出但沒辦法說不合規定。

徐則鈺指出，口罩因為是戴在臉上，每次呼吸口罩上的物質都會吸入人體，除了3件檢出有影響中樞神經的鉛，也有1件檢出影響內分泌系統的壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚，雖然含量為每公斤300毫克，但低於國內「紡織品安全規範（一般要求）」此兩物質總含量每公斤1000毫克，建議政府可效法國際環保紡織協會與皮膚接觸產品中鉛含量每公斤1毫克的規範，為民眾健康把關。

而揮發性有機物部分，20件當中僅1件未檢出，其他19件測出多種常見揮發性有機物如苯、甲苯、乙苯等，長期吸入恐致頭暈、噁心、中樞神經受損等，只是國內目前也沒有相關標準，希望政府也盡快擬訂。

消基會檢驗長凌永健表示，PM2.5過濾效率部分，其中有6件防護效率低於國家標準80％，在當前口罩須大量生產的情況下，主管單位應定期抽驗市售產品，確保產品功效。

另外，一片口罩的製作成本在1.3至1.8元之間，本次購入口罩單片售價約3.4到14元，扣除必要營運、經銷、上架成本，一片售價在3元以上明顯偏高。

(中時 )