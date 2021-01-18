「花蓮浪犬數已稍微失控！」花蓮縣府農業處推估目前縣內浪犬數約1萬隻，2015年與2018年相比增加1.7倍，近年雖推廣犬隻絕育補助，1萬隻無主犬隻卻僅絕育95隻，縣議會多位議員屢次要求縣府解決浪犬比例逐年增加問題；農業處今年將與民間動保組織合作啟動誘捕絕育計畫，以浪犬出沒熱點「七星潭風景區」為首要施行區域，並針對誘捕絕育後的犬隻安裝行為矯正器，緩解人犬衝突。

花蓮浪犬長期受關注，縣議員楊華美先前質詢時拿出農委會數據指出，花蓮浪犬已從8167隻成長至農業處目前推估的1萬隻，2015年與2018年相比增加1.7倍，近年雖推廣犬隻絕育補助，但似乎僅針對「家犬」，1萬隻無主犬隻只絕育95隻，進度無法有效控制浪犬繁殖速度；縣議員李正文也說，知名七星潭、東大門夜市及國福社區等，均曾傳出人犬衝突，要求縣府正視浪犬相關問題。

花縣府農業處2月將與民間動保組織合作啟動誘捕絕育計畫，以浪犬出沒熱點「七星潭風景區」為首要施行區域，並針對誘捕絕育後的犬隻安裝行為矯正器，緩解人犬衝突。（農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

針對人犬衝突，縣府農業處研議將針對七星潭誘捕絕育後的犬隻，安裝具反光功能的PVC輕量化材質的行為矯正器，除矯正犬隻追車追人的習性，更能保護犬隻安全。（農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

經多次討論，花縣府農業處今年與推動絕育多年的民間動保組織「台灣之心愛護動物協會」合作，規畫先行在浪犬出沒熱點七星潭風景區進行策略性誘捕絕育計畫，並會同七星潭社區發展協會總幹事游煌明至七星潭勘查，決定先以當地飼養的犬隻進行調查，了解飼養型態及絕育率，利用自動攝像機拍照進行浪犬辨識，掌握習性及族群分布，再排定絕育順序，預計在2月底啟動策略性誘捕絕育工作。

針對人犬衝突，農業處研議將針對七星潭誘捕絕育後的犬隻，安裝PVC輕量化材質的行為矯正器，矯正犬隻追車追人的習性，且矯正器具反光功能，除保護犬隻安全，也對行人和車輛達到警示效果。

縣長徐榛蔚表示，流浪動物問題非一朝一夕能解決，縣政府仍致力創造人與動物友善共存的環境，積極尋找合作單位與研擬最適宜花蓮的運作模式，盼能從象徵包容力的大山大海「七星潭」開始，找出人與放犬共融的方式。

(中時 )