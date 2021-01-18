陶晶瑩（左）日前接受那那大師專訪。（KKLIVE提供）

陶晶瑩將於2月27日首度登上小巨蛋舉辦個唱，為了宣傳演唱會，她近日前往「那那大師」節目暢聊，陶晶瑩坦言這次開演唱會攻蛋雖一步步築夢踏實，但第一次面對萬人的演唱會，她心理壓力不小，最讓她擔心的不是嘉賓爆棚、而是歌單的安排，透露自從公佈演唱會以來，她頻頻收到身邊好友與音樂人的點歌，例如嘉賓之一的魏如萱就指名必須要有〈游泳〉，陶晶瑩一開始也訝異怎麼會是這首「B面主打」，後來發現陳珊妮老師作詞作曲的這首歌很對「藝術家」們的胃、頗有現代文青感。陶晶瑩幽默笑說：「其實（我）就是二十幾年前的Hebe田馥甄。」

除了歌單備受矚目，她演唱會上的造型也是大家關心重點！節目中，那那大師與陶晶瑩一同回顧她出道以來的經典造型，赫然發現除了韓劇梨泰院的女主角趙以瑞身上有〈電子情人〉的痕跡外，〈我知道我不夠漂亮〉MV中綁著高馬尾的造型也神似美國小天后亞利安娜，讓那那大師驚呼陶晶瑩走在時代的尖端，根本女神謬思。

陶晶瑩回憶早期自己是被主持耽誤的歌手，當時節目一檔接一檔，主持到嗓子都啞了，一度讓她擔心是否回不去歌手的身份！尤其當時專輯發行後她到中南部辦簽唱會，台下竟然只有十位粉絲，而且每一站都是同樣的十個人，導致她簽名要簽全名以拖延時間，讓當時的她心裡頗難受。不過陶晶瑩也感謝當年有許多製作人陪著她一起嘗試不同的樂風，今天才能留下許多不退流行的經典歌曲。

(中時 )