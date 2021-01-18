新冠肺炎疫情影響，新竹縣將取消舉辦戶外500人以上活動，首先在縣府廣場舉辦20年的新竹縣柑橘展售活動，原預定30和31日要登場定急喊停，並停辦新埔鎮天穿日227的花燈踩街活動，228峨眉鄉桶柑路跑也取消。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義說，桶柑是年節應景水果，峨眉桶柑產量佔全台4成5，每年都在新竹縣柑桔的故鄉展售促銷，今年活動取消，將透過各種宣傳方式加強行銷，農會最近也新添購一台柑桔「小卡」，協助農支配送，也以此爭取路人注意。

陳冠義並說，21日原本要在縣府1樓大廳舉辦峨眉桶柑評鑑活動，將改在該鄉富興老街戶外進行，23和24日照常舉辦峨眉桶柑節，但24日的峨眉湖健行活動停辦。

寶山鄉農會也將取消橘子路跑活動，但23和24日在深井茶花園區舉辦的茶花暨柑橘產業文化展售活動，照常舉行，但會做防疫措施。

新埔鎮每年農曆正月20日天穿日之前，都會舉辦「新埔天穿迎花燈踩街」活動，縣府交旅處長游志祥表示，因應疫情防疫措施，227將舉辦的動態花燈踩街活動已決定取消。

新埔鎮長林保祿說，227白天原為花燈踩街秀造勢的千人健走活動，會正常舉行，但會視實際參與人數分2到3批放行，晚間的「前夜祭」室內音樂會則取消。

林保祿並說，靜態展示會照常舉辦，主花燈會放在縣定古蹟新埔潘屋前草坪，8個社區花燈車和其他小型花燈，則在新埔藝文廣場旁的花海區內展示。

(中時 )