罷捷總部志工街頭宣傳。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免桃園市議員王浩宇案通過後，高市鳳山區議員黃捷成為下一個被罷免投票對象。罷捷總部發言人徐尚賢今(18日)在直播中坦言，並不是報復性罷免，而是看到黃捷在鳳山區做的事情，讓他看不到希望，因此決定站出來。

罷免黃捷發言人徐尚賢(右)談罷免黃捷案。(取自高雄歷史哥youtube)

徐尚賢今(18日)在高雄歷史哥的Youtube頻道直播中透露，各個政黨都有非常多問題，倘若政黨做的事情，讓年輕人還看得下去的話，那身為年輕人就是好好工作、拚經濟，但當政治人物言行舉止讓人看不到未來，即使工作賺錢也餓不死自己，但卻讓國家未來慢慢被侵蝕掉，這樣年輕人看得下去嗎？

徐尚賢強調，因為黃捷在鳳山區做的事情，讓他看不到希望，因此必須得出來除掉毒瘤，這是民主價值展現，或許罷捷行動有多方說法，更被貼標籤說是報復性罷免，「但我不是為了任何人，是為了國家未來，所以站出來負起公民責任。」

針對王浩宇遭罷免一事，黃捷坦言對桃園的狀況不了解，不宜多評論或揣測，但她會繼續努力服務鄉親、努力爭取認同，相信屆時選民會願意投下反對票力挺，把認真、優秀的議員留在市議會。

另外，黃捷17日勤走早市發春聯，自爆接下來會「火力全開」，有支持者送暖獻花，但也有民眾拒拿春聯，甚至有婦人騎車經過時怒嗆「2月6日一定投你」。

罷捷概況

(中時新聞網)