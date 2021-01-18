美國總統當選人拜登(Biden)據悉正計畫取消總計90億美元的Keystone XL石油管線計畫，據熟悉拜登想法的人士透露，此可能為拜登進辦公室首日的行動之一。

美國總統川普將該油管建造視為其總統任期主要承諾；拜登將在周三走馬上任，其在歐巴馬政府擔任副總統時期曾拒絕該計畫，作為氣候變遷的努力之一。

據加拿大廣播報導，廢除Keystone XL油管承諾，可能出現在行政命令名單之內。拜登在競選時曾指出，如果他當選總統，將廢止輸油管的總統承諾。加拿大駐美大使表示，將持續推動兩國的環保計畫，加拿大是美國最好的氣候行動夥伴。

該計畫從加拿大Alberta省到美國Nebraska州之間建造石油管線。該計畫還遭環保團體的反對，反對將原油運送到煉油廠的管線建造，並檢查加拿大油沙的擴張。

加拿大Alberta省首長Kenney表示，取消行動將移除工作機會，弱化美加關係，以及讓美國更加依賴OPEC的石油進口，減弱美國國安。

目前該油管在加拿大正進行建造，國際邊界部分已完成，經營該油管的TC能源公司則已經開始在管線經過的州建造送油站。

川普在2017年發布了總統的許可，讓油管建造繼續推進，而數個環保團體則提告美國政府。

(時報資訊)