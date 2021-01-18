緊急疏散拖機。（軍聞社提供）

為強化維持國軍基地勤務能量，促進團隊技術交流及技能傳承，空軍第六聯隊日前辦理「後勤技能競賽」，其中官兵以推土機切水果、開瓶蓋，高難度且細膩的動作，十足展現嫻熟的操作技術與訓練成果。

「空戰出英雄，地勤一半功」，據《軍聞社》報導，飛行員執行飛訓任務的同時，需仰賴地面技勤人員進行專業的修護、保養等工作，因此空軍六聯隊日前舉辦「後勤技能競賽」，希望藉由競賽促進團隊技術交流及技能傳承，提升技勤官兵的專業技能，強化飛安能力。

為營造比賽氣氛，六聯隊特別在賽前安排設施中隊進行「工兵裝備動態操作」，展示多台推土機同時行進、同心圓展示等課目，官兵也在展演課目中展現切水果、開瓶蓋等細膩、高難度的動作。開場展演結束後，進行「跑道搶修裝載作業」、「火災事故搶救」、「車輛輪胎緊急更換」、「緊急疏散拖機」、「消防水帶精準投擲」及「廚神競賽」等六項競賽。

空軍第六聯隊日前辦理「後勤技能競賽」，官兵進行動態操演。（軍聞社提供）

「後勤技能競賽」中另安排廚神競賽。（軍聞社提供）

此次空軍第六聯隊所辦理的「後勤技能競賽」，《軍聞社》指出，參加人員必需為聯隊具備後勤專長的官兵，且具備丙級證照（證書）以上的人員才能參加，並按照參與競賽的類別及項目，驗證相關裝備、機具的操作證或合格證，彰顯競賽的專業性，凝聚團隊向心。

(中時新聞網)