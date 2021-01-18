日前南投竹山一對林姓孕婦，與先生駕著汽車到彰化接準備休假的弟弟，但回程時懷孕的林女下體突然大量出血，由於人生地不熟，慌張的弟弟駕車在田中市區找尋醫院，剛好行經田中派出所，立馬衝進警局求救，警方隨即火速開道，讓原本要30分鐘的路程，縮短到18分鐘，最後雖然仍不幸小產，但林姓姊弟仍感謝警方協助。

上週(12日)林姓孕婦與先生駕車，從南投竹山到彰化田中，要接在軍中準備休假的弟弟，當晚8點多接到人後，驅車往竹山方向時，突然大量出血，3人急忙到派出所求救，希望警方開道協助回到竹山秀傳醫院，當時巡邏員警楊榮隆、徐明暉二話不說，立馬駕車開道，飛馳往南投竹山秀傳醫院。

警方隨即火速開道，讓原本要30分鐘的路程，縮短到18分鐘，最後雖然仍不幸小產，但林姓姊弟仍感謝警方協助。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

徐明暉表示，當晚林姓孕婦弟弟慌張跑到派出所求救，先詢問是否有意願至附近醫院就診，但其表示想回到南投竹山，因此與醫院確認後，隨即開啟警示燈，飛馳到南投竹山秀傳醫院，原本30公里30分鐘的路程，僅用18分鐘就趕到。

徐員表示，抵達後林姓姊弟都相當感謝警方協助，及時伸出援手，也留下聯絡方式，事後有電話關心母女狀況，林姓孕婦表示，當天抵達醫院時，醫生囑咐返家休息即可，但仍疼痛不已，最後不幸小產，但依舊感謝警方幫忙，及時協助開道，相當感謝。

(中時 )