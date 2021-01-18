農曆春節將至，又到了各銀行對客戶發財小物大放送的時節，其中，元大銀在18日率先宣布，春節前將從1月25日起，在全省148家分行對客戶全面放送超過16萬份的發財金與發財水；而對於年終理財，元大銀今年更主打「存好股、找元大」，鄭重向客戶推薦投資配息率超過12％的高股息龍頭基金來為紅包理財。

除此之外，元大銀也趁勢推出限期三月底止的「金牛報喜」理財優惠專案，近幾年來，元大銀在春節之前都會推出限量的生肖撲滿作為年節理財專案的贈品，今年亦推出了「牛年限定撲滿」。

而有別於以往的理財專案，今年由於台股大發利市，且元大金旗下元大投信在去年三月所發行的台股基金「元大高股息龍頭基金」日前更以12％的配息率刷新近幾年來基金配息紀錄，因此元大銀今年在年終理財方案上，特別主打「存好股、找元大」，推薦高股息龍頭基金。

元大銀主管指出，不只上班族，連父母為孩子理財，都已開始投資高股息龍頭基金作為孩子的教育基金，特別是接下來將進入「發紅包」的旺季，元大銀已推薦，父母可透過定時定額的方式，長期投資專門鎖定配發高股利、優質龍頭企業的元大高股息龍頭基金，來為孩子的「壓歲錢」理財。

此次元大銀不僅率先宣布推出農曆年前致贈發財金、發財水方案，且份數之多不遜於其他大型銀行，元大銀此次對發財金、發財水各準備超過8萬份，合計逾16萬份的發財金與發財水將發給客戶，同時也趁勢開發農曆年前新一波的理財商機。

除了推出理財套餐專案之外，元大銀還推出了限期二月底止的美元優存專案，凡超過3000美元以上，即可參與優存專案，存期為1或3個月期，前者計息年率較後者為高，利率水準介於0.58％至1.08％之間，以美元3萬元以上存1個月，適用1.08％年率為最高。

對此元大銀指出，有發現2020年的換匯交易量年增率高達70％，足見民眾對於美元資產的理財仍相當重視，特別是目前新台幣匯率不斷創新高，正是民眾換美元進行理財的好時機，因此農曆年前亦推出新一波的美元優利專案。

(工商 )