朱宇謀（右）與王建復在節目中揮毫寫春聯。（史坦利國際傳媒提供）

朱宇謀（右）與王建復在節目中揮毫寫春聯。（史坦利國際傳媒提供）

朱宇謀去年加入TVBS電視劇《女力報到》的演出行列，並為該戲創作、演唱〈好運到〉、〈正好愛上你〉及〈最美的約定〉，經紀公司日前斥資百萬將這三首歌發行EP，提及新歌〈好運到〉在創作時碰到瓶頸，朱宇謀表示，當初想加入粵語的元素但又不懂粵語，後來得知《女力報到》主角之一的王建復會粵語，就硬著頭皮拜託王建復幫忙，相當照顧後輩的王建復大方的答應共同創作，並再度開金口和朱宇謀一起合唱，朱宇謀表示：創作「好運到」這首歌的初衷，是因為以前過。

為了宣傳EP《好運到》，日前朱宇謀邀王建復一起上網路節目，節目中兩人應景的揮毫寫春聯，王建復本身是美術相關科系畢業，琴棋書畫樣樣精通，反觀朱宇謀的繪畫和寫毛筆的水準，就只停留在小學生階段，最後兩人分別以「牛氣沖天」、「牛運犇放」為題，用毛筆畫春聯方式來讓對方猜，最後果然薑還是老的辣，王建復的畫作讓朱宇謀和在場的工作人員很快就猜到了，而朱宇謀的畫作整整讓大家猜了近10分鐘還猜不出來，朱宇謀搞笑地當場摔筆作勢離場，還發誓說今年要去報名書法及繪畫課，明年再和王建復一較高下。

(中時 )