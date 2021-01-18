台股權王台積電開高震盪趨堅，帶動半導體族群如日月光投控、聯電等逆勢走高，加上電動車供應鏈胡連、健和興、車王電、同欣電等，被法人、大股東等力拱，抗衡短空勢力，且航運3雄的萬海、陽明跌深反彈，長榮航與華航也站在多方，使盤勢終場得力守15,600點，並遺有高達約290下影線，顯示多方對後市看法仍審慎樂觀。

集中交易市場加權股價指數今上下大震盪，最高點一度來到15,676點，最低點則來到15,320點，高低點的差距達356點，顯示逢低撿更宜貨買氣仍大有人在；終場指數僅小挫4.39點，報15,612點，跌幅0.03%，成交3120.72億元。

周一力挺多方的重量級集團股，還有面板族群的友達、群創，與統一、亞泥等；餘國泰金、富邦金、台塑四寶、鴻海、中鋼、兆豐金、南亞科、廣達、仁寶、聯發科、台達電、股王大立光、台泥、遠東新、台玻、長榮、和碩、台灣大、第一金及玉山金等，都臉色不佳。

櫃買市場方面，生技與防疫概念股，因國內某桃園醫院爆發院內新冠疫情感染，使短多再度回籠，加上電子股由半導體族群帶動跌深反彈，而電機、鋼鐵兩類股也站在多方，化解營建、化學、紡纖、觀光及航運等類股拉回壓力，盤勢開高震盪走高，終場指數收漲0.42%，報185.45點，成交676.29億元。

業內人士指出，某外資在台積電站上600元後，竟以神山於今年資本支出過大，開出看壞後市的第一槍，不過，該評估報告顯然未被廣大投資人，及多數內外資法人甚至是公營法人認同，反而是低接買盤仍熱絡，顯示台積電的市場持股信心愈趨強韌，對台股後市仍具正向。

另外，台股不少績優股係長期被低估投資價值，即便目前加權指數位居歷史高檔，仍有集團大股東為股價叫屈；一名資深業內人士指出，國內六大直轄市的發展，如台北東區的辦公大樓或豪宅、台中七期的相關建設、高雄輕軌如火如荼發展或開發亞灣等，多是力挺台股資產潛力最有力後盾。

加上台灣在半導體等部分高科技領域，位居全球金字塔頂尖地位，多對台股目前的加權股價指數挹注良多貢獻，由此觀察，台股骨子裡是有東西的，其實沒那麼高不可攀。

只是未來指數會發展到哪，任誰（即便幾十年股市老手）也沒親身經歷過，現階段係走一步看一步，在政策面未偏空，與國家隊法人逢低接手意仍濃厚下，大盤後市不必過分看淡。而個股依題材領先盤勢發展的波段高檔，在全球資金行情方興未艾下，或仍暫勿預設立場。

(工商 )