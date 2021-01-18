台積電攻高，台股小跌作收！台股指數以低盤開出，並一度因鋼鐵類股等傳產股賣壓湧現，指數重挫約300點，下探至15320點，但台積電展望樂觀，只要有黑就吸引買盤強力進場，電動車相關個股持續熱燒，健和興(3003)、胡連(6279)、鴻海(2317)集團廣宇(2328)以漲停板作收，中小型股亦強強滾，凌陽(2401)、彩富(5489)、久威(6114)、萬潤(6187)、聯傑(3094)、穎漢(4562)、昇銳(3128)、驊訊(6237)、長聖(6712)等中小型股亮燈漲停，中場過後，台積電由黑翻紅，指數快速向上拉升，尾盤僅以小跌作收，守住15600點，終場加權股價指數約15612點，下跌4.39點，成交量3120.72億元，OTC指數為185.45點，上漲0.77點，成交量676.29億元。

今日上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲0.8%，其次是運輸類股及資訊服務類股，分別上漲0.58%及0.47%，表現較差者為鋼鐵類股、玻璃類股及塑膠類股，其中鋼鐵類股下跌2.04%，玻璃類股下跌1.89%，塑膠類股下跌1.51%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲2.08%，表現最差為航運類股，下跌0.79%。

就技術面來看，今天台股早盤因居高思危賣壓出籠一度急挫約300點，不過中場過後，台積電翻紅，穩住多頭，終場小跌4.39點，以15612點作收，守住15600點；台股歷經約3週強勢上漲，上周五指數一度攻上16041點創歷史新高，不過隨後開高走低爆量下跌，失守5日MA，今天盤中一度大跌逾300點，所幸尾盤指數向上拉升，降低技術面短線漲升態勢破壞疑慮，目前各期均線呈多頭排列，月、季線往上墊高，多頭走勢未歇，加上融券張數仍在相對高點水位，台股有機會持續軋空行情，指數仍有高點可期。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股上周價量齊揚再攀新高點，不過因上周美股回檔，加上外資轉賣，以及當沖、隔日沖與融資餘額亦至相對高點下，或將導致短線個股與盤勢震盪加劇。不過，寬鬆資金與低利環境仍將驅使資金轉向股市，加上晶圓代工龍頭法說釋出利多，使產業景氣復甦可期，成為持續推升台股的題材動能，若遇修正，電子族群仍是布局首選，選股可留意半導體、各產業漲價概念股或基期較低的傳產族群，接下來觀盤重點包括外資對台股態度變化及類股輪動表現，以及美股S&P500去年第四季企業財報公佈、美國新一輪財政刺激、疫情變化及疫苗施打發展狀況。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，全球PMI數據持續成長，顯示在2020年底疫情二度爆發，歐洲再次進入封城下，經濟的影響已非去年3月時的急轉直下，而是有能力在經濟復甦過程中暫停整理，如Barclays的美國經濟活動指標在12月回升到疫情之前水準；展望2021年，美國、歐洲的財政紓困方案都已上路，加上疫苗已經問世，預計全球製造業以及貿易活動都將持續維持成長動能；但仍需留意短線潛在風險，包括：一、在股市已經過2020年大幅上漲下，後續疫情變化、財政政策力道將是股市主要風險；二、2020年12月全球PMI數據中，投入成本及出貨價格均出現上揚，美國投入價格指數更創下新高，表示全球製造業在供應鏈環節已現明顯的通膨現象。

劉宇衡，就價值面分析，台股目前殖利率約3%上下，在亞洲股市中尚優於中國、日、韓等市場，相對吸引人，也是吸引外資持續加碼的主因之一。在類股操作上，基於股市短線漲多，震盪加大，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，看好半導體相關、汽車零組件、原物料後市表現。

(時報資訊)