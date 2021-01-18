一家外資證券發布最新報告指出，聯電(2303)將受惠於8吋和12吋晶圓需求強勁、價格上漲，加上陸廠中芯禁令的潛在效益，重申聯電「買進」評等，將目標價由38元大幅調升至63元，至目前外資所評的目標價最高。

外資證券表示，8吋晶圓平均單價(ASP)提升幅度可能較先前預估的10%、再進一步擴大至15%，12吋晶圓ASP也同步上漲，將為聯電營運增添動能。

外資證券表示，晶圓代工產能吃緊狀況將延續至2021年，且8與12吋晶圓單位售價調漲，提供聯電更多獲利空間，看好聯電股價展開重新評價(re-rating)行情，將推測合理股價升至市場最高的63元。同時，也調升聯電2020-2022年每股盈餘預估值4%、21%、5%至1.95元、2.35元、3.2元

短期來看，聯電2020年第四季營收452億元，與公司管理階層預估單季持穩的財測相當，該外資證券指出，隨著8吋晶圓單位售價提升，聯電將能受惠，研判上季毛利率為23%，優於市場共識與公司估計的22%。

外資證券商指出，晶圓代工成熟製程供應鏈缺貨現象，短期絲毫不見緩解跡象，產能吃緊至少將延續到第二季。雖聯電股價已大幅上漲，但是以晶圓產能的供給缺口來看，仍舊看好聯電長線趨勢，預期獲利與評價都有上修空間。

(時報資訊)