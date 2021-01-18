新興亞股主要市場受國際情緒干擾，上周漲跌互見、呈現整理格局，僅印度股市淨流入10.5億美元、為連16周淨流入。台股上周雖遭贖回0.4億美元，為上周淨流出第三大市場，但1月迄今仍淨流入26.7億美元、微勝印度的24.4億美元，仍為今年新興亞股吸金王。

新冠肺炎疫情持續告急，不僅歐、法疫情持續升高，防疫管制預料將升級，且中國大陸亦傳出逾千人感染。美國上周五公布去年12月零售銷售月增率呈現連3月衰退，市場擔憂經濟復甦節奏再度被打亂，不僅國際原油雙雙下跌，美股主要指數亦以跌幅作收。

受國際情緒干擾，新興亞股主要市場上周呈現整理格局。外資資金流向上，僅印度明顯吸金、淨流入10.5億美元，連16周吸引資金淨流入，南韓、越南、台灣股市則分別遭贖回12.2億、0.9億、0.4億，為上周淨流出最多的前三市場。

展望後市，中信台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國總統當選人拜登預計推出1.9兆美元刺激方案，且美國聯準會（Fed）主席鮑威爾日前亦公開保證不會縮減購債規模，意味資金行情仍有看頭。

就籌碼面來看，周俊宏指出台股雖然融資融券同增，但仍在安全水位下，且近期交投熱絡、日均交易量屢屢突破4000億元，加上製造業採購經理人指數（PMI）連6月擴張、續揚至61.3％，亦創2017年3月以來最快擴張速度。

若進一步拆解PMI分項，新訂單續攀高至69.4％、存貨降低至49.9%，為連4月擴張後首度轉為緊縮，顯示景氣持續熱絡，後續仍有回補庫存機會。

周俊宏指出，半導體產業近期市況火熱，缺料、搶貨傳言不斷，加上近期電動車產業需求擴大，相關企業營收展望度高，投資人可多加留意。

越南股市部分，中信越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南胡志明指數在權值金融股、不動產類股領漲下，成交量能持續放大，盤中更一度突破1200點，挑戰歷史新高有望。

張晨瑋指出，今年越南經濟預料將穩定擴張，官方預估經濟成長率為6.5％，其中政府財政刺激將成為貢獻主力之一。同時，越南政府預估至2025年將投資1500億美元，有助經濟中長期發展。

(時報資訊)