資深媒體人周玉蔻爆料，昨天新增的確診醫師案856，是該院治療新冠肺炎的主治醫師，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，案856並沒有負責新冠肺炎病人，直接打臉周玉蔻。對於周玉蔻在節目上爆料有誤，陳時中表示一樣會有新聞監測，相關問題就交給法治研議。

國內今新增一本土病例案863，也是護理師，陳時中指出，案856醫師是負責案863的病房，之前沒有匡列是因為案856是新的個案，之後案856確診後才匡列案863，並發現確診。案863是一採陰，因為案856確診才再二採並確診。指揮中心發言人莊人祥說，案856目前調查的足跡都是在醫院及家裡，並未到外頭趴趴走。

周玉蔻今上午在廣播節目中再爆，昨(17日)公布的案856醫師也是治療新冠肺炎的主治醫師，其實周玉蔻已經不是第一次搶先指揮中心公布確診個案資料，1月12日周玉蔻曾將桃園某醫院的確診醫護背景及醫院等資訊說出來，還提到醫師是在插管時被噴濺到而感染，相關訊息直到下午指揮中心才公布。

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(中時新聞網)