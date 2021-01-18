安婕希今推出新單曲〈眼淚不聽話〉。（好舒服音樂提供）

安婕希於2012年雙十國慶當天，因攝影師的一張照片引起鄉民熱烈討論，因此有了「國慶空靈女神」的稱號，之後與簡廷芮組成DEARS女子團體出道，兩年前與前東家合約屆滿之際，安婕希選擇暫別舞台，一個人到日本留學，進入校園實現再當一次學生的願望，在日本為期一年的課程結束後她到處旅行，如今時隔二年她重返歌壇，今（18日）生日當天發行個人最新單曲〈眼淚不聽話〉。

即將以新人之姿重回歌壇，安婕希表示：「這兩年的休息讓自己充飽了電，想在30歲以前完成自己喜歡的事情，始終還是喜歡唱歌的，所以回來了。」至於DEARS是否還會合體？「目前兩個人分屬不同的經紀公司有各自不同的規劃，但我們的好感情是不會散的，姊妹情感不受合約限制長長久久」。而談到好姐妹的歸宿，安婕希說：「也是看到她發文才得知的，因為知道這是她的夢想之一，所以很替她開心有一個好的歸宿，我也很樂意當她小孩的乾媽。」

〈眼淚不聽話〉寫下她這兩年的心路歷程，為了實現求學夢想離開家鄉、暫別舞台的不捨心情，安婕希透露，當時做決定時很痛苦，幾乎夜夜失眠，之後獨自一人前往日本，在異地學習一個人生活更是另一種體驗，不僅學做烘焙、畫畫、瑜伽、旅遊，更挑戰了登頂百岳，調整生活步調學著慢活，她開玩笑表示：「很像老人家的作息。」她在日本期間談了一場短暫的異地戀情，因此這次回來，打包行李時內心百感交集；問她是否想過幾歲結婚生子？安婕希直言「不在我目前的短期人生目標中」，只盼這回以歌手身份重新出發，能帶給大家更多好作品。

(中時 )