王姓員工表示，去年底老闆分別以老婆植牙需要100萬元、父親開刀要80萬元為由拖欠薪資。（陳彩玲攝）

市議員張淵翔盼市府除了協助勞資關係調解外，也能給予協助及關心。（陳彩玲攝）

基隆市知名酒店餐廳傳出委外清潔廠商積欠18名員工2個月薪資，金額近100萬元，據悉，陳姓男負責人發薪時，皆稱家人要大筆醫療費用拖欠薪資，去年底音訊全無，而年關將近，數名員工家庭經濟出現困難，市議員張淵翔盼市府除了協助勞資關係調解外，也能給予協助及關心。

王姓員工表示，去年底老闆分別以老婆植牙需要100萬元、父親開刀要80萬元為由拖欠薪資，元旦前一天原本相約在酒店發薪水，但4度遭放鴿子，不僅沒有現身，打電話也無人接聽。另名工作長達15年的資深員工指出，老闆以前發薪水很準時，固定每月10號匯入戶頭，近半年才開始變得不穩定，有時候2個月才給付一次，並改成現金發放，沒想到這次再也不見行蹤。

員工更踢爆，老闆沒有依照勞基法調整薪資，負責洗碗的員工1小時僅140元，打掃清潔人員則是1小時130元，因老闆規定每小時要扣20元吃飯錢，讓他們持續領著2萬3千元月薪。張淵翔指出，受害者有原住民、外籍配偶、身心障礙人士，在社會上相對弱勢，盼市政府相關單位能夠給予協助及關心，除了能依法追討被積欠薪資及債務，也能一一訪視受害員工。

對此，記者實際撥打陳姓老闆電話，也沒有接聽，轉接語音信箱。18名受害員工12日前往市府申請調解，社會處說，排定19日進行勞資爭議調解，如果負責人未到場，將引導勞工走向勞動事件法程序，由法院調解，進行後續訴訟程序，過程中，勞工有困難會啟動法扶，定會給予完善協助。

(中時 )