由百聿數碼出品，與天予電影聯合製作的旗艦原創影集《華燈初上》，今（18）日首度公開劇中圍繞在「光」日式酒店小姐之間的壞男人初登場，鄭元暢、王柏傑、吳慷仁，三大男星「使壞」加入客串演出，身兼製作人與女主角的林心如點評：「跟他們都是第一次合作，滿有新鮮感的！」與飾演前夫的鄭元暢，因為私底下太熟了，所以完全不需要培養默契，反而要擔心兩人很容易笑場；王柏傑演出的男公關魅力無敵，讓林心如忍不住直言：「他好適合轉行。」而吳慷仁挑戰男扮女裝所詮釋的酒店對手，也是條通裡不可或缺的靈魂人物，林心如表示：「這次都是他們沒有嘗試過的角色，相信會帶給觀眾耳目一新的感覺！」

金鐘視帝吳慷仁這次挑戰男扮女裝飾演酒店老闆，是「媽媽桑」林心如的競爭對手，吳慷仁表示：「這個角色的劇本非常完整，即使只是客串的角色，編劇小杜哥有用大概不到20場戲就把這個支線交代得很完整，我也演得非常開心。」因為這次角色比較不一樣，吳慷仁開拍前有去第三性公關酒吧做功課，「在那邊看到他們為了生活努力，在現實的社會中勇敢做自己的樣子，非常令人感動，小連導演和編劇小杜哥真的將這個角色形塑得很立體、很難得遇到這樣的劇本。」

吳慷仁《華燈初上》挑戰男扮女裝演出。（百聿數碼提供）

鄭元暢《華燈初上》首度飾演渣男。（百聿數碼提供）

王柏傑《華燈初上》挑戰演牛郎。（百聿數碼提供）

勤做角色功課的他，也和一位退休的變裝皇后吃飯，深入了解他們生活的狀態，他也曾在社群上分享刮腿毛的照片：「毛不見了...小腿好好摸...好好摸喔，水噹噹～」劇中他將有精彩歌舞秀的絢麗奪目演出，讓觀眾引頸企盼他的全新表現。

睽違台劇多年的戲劇男神鄭元暢一聽到角色邀約是「渣男前夫」，劇本都還沒看就答應接演了，他表示，「最主要原因當然是因為製作人心如姐的邀約，只要是她登高一呼，我一定義不容辭！」相識多年的兩人首次戲劇合作，劇中他飾演辜負林心如的前夫，個性有一點渣，鄭元暢認為：「這是我比較少遇到的角色，可惡之人必有可憐之處，一個人總不會是單面向的，所以研讀劇本如何讓這個角色立體化，是我希望可以呈現出來的。」有一場兩人在律師事務所談離婚的戲，「因為彼此都很激動，所以有很多的肢體碰觸，隔天心如姐跟我說她全身痠痛，而我就是那個死死抓住心如姐的男人。」讓鄭元暢印象最為深刻。

王柏傑應邀演出「牛郎店公關」，他認為是一個「不知道自己要的是什麼？」的角色，但他需要錢，也需要感情，還要用甜言蜜語來安撫客人的情緒。王柏傑表示，這部戲在男女之間的情感糾葛非常深刻，開拍前有到牛郎店見習，觀察怎麼對待客人跟講話的方式，「其實就跟條通的小姐一樣主要是勸酒跟撫慰心靈。」劇中他經常大方展現自己的身材，造型組常常提醒他襯衫扣子只能「扣兩顆」，即使在冬天低溫拍攝，還是敬業維持角色風流倜儻的外型，拍攝時他為求真實，也會讓飾演女客人的演員「碰觸」到自己。王柏傑也透露有刻意維持身材，「不是練壯那種，我覺得那個年代在牛郎店工作的男公關應該不是一個這麼精壯的樣子，但因為他的身分及職業，我想讓自己維持在一個好看的體態是必要的。」

《華燈初上》全劇分3季共24集，總製作人林心如再度攜手金鐘製作人戴天易、金鐘編劇杜政哲，耗時4年籌備劇本，加上以後期製作技術聞名的百聿數碼，斥資2.5億打造數千萬實景搭設拍攝，還原1988年林森北路歌舞昇平的歡場榮景，並邀來知名電影導演連奕琦執導，劇情故事以「懸疑推理」包裝「酒場人性」。在羅雨儂（林心如飾）、蘇慶儀（楊謹華飾）兩位媽媽桑所帶領的「光」日式酒店裡，小姐們同甘共苦、逢場作戲，她們遇見各自的愛情，在五光十色的條通裡各自猜忌，卻也同時捲進一樁深不見底的刑事案件，看似紙醉金迷的1988年，「光」小姐們與週遭男人的愛與恨，2021年即將拉開序幕。

(中時 )