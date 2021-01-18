年終獎金怎麼用？全球人壽18日建議，可依不同年齡需求，去強化醫療、壽險及退休金帳戶，因應未來層出不窮的未知，年輕小資族可考慮投資型壽險及醫療險，青壯族則要規畫足夠未來5～10年的家庭支出的壽險保額，及增強醫療保障，準退休熟齡族則可用利變增額終身壽險，同步強化壽險及退休金流。

農曆春節是增加保障的好時機，主要是許多人都有一筆年終獎金進帳，扣掉紅包等開支，可為自己增加保障、順便儲蓄。

2020年因為有新冠肺炎的影響，部分產業營運多少受到衝擊，全球人壽引用人力銀行的調查，今年還是有64％的公司確定會發年終獎金，只是發放金額預估平均0.94個月，不如去年的1.08個月。

但不論金額多少，全球人壽表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，也讓不少人體認到未來充滿未知的風險，晴天儲糧，趁體況佳、有收入時，能先強化相關保障，以備不時之需。

對於年輕小資族來說，年終獎金可能不太豐厚，全球人壽建議，應先規畫實支實付醫療險，因應可能因意外、疾病多出來的醫療支出，補足健保的缺口，甚至可以考慮用投資型保單，如變額萬能壽險主約，搭配實支實付醫療險附約，在投資理財同時，還能有壽險及醫療險保障，用最精簡的預算達到最大的功效。

其次是35到55歲的青壯族，這時可能已成家，背上房貸、車貸，剛有小孩，或還要準備小孩一路念到大學的學雜費，全球人壽建議此族群要考慮拉高壽險保額，至少能因應家庭未來5～10年的開銷，含生活費、房貸、學費等支出，以因應生活突來的風險，即可考慮長年期繳費的美元利變壽險，尤其是有高壽險倍數型保單，同時也要逐步加高或補強醫療保障，以免疾病或意外，造成家庭莫大的負擔。

最後是熟齡準退休族，全球人壽分析，此時的理財必須要穩定、確定及安全，可以考慮利變增額終身壽險，透過宣告利率及增額回饋金機制，強化資產累積及退休現金流，可依自身的繳費能力，選擇不同繳費年期及額度，提早規畫退休金。

(工商 )