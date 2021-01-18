中華電(2412)與國際大廠及國內5G AIoT垂直應用領域廠商正式進駐高雄亞灣區，公司將投入整個創新園區的資通訊基礎設施、雲端機房以及5G網路建設，並攜手各領域廠商發展5G AIoT應用與服務。中華電預計在高雄5G AIoT創新園區投資3億元，並於3年內提供500個就業機會，攜手高雄市政府推動數位轉型，帶動高雄經濟發展，讓台灣產業一起邁向國際，也讓世界看見台灣發展5G的實力。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電信身為國內電信龍頭，自去年5G率先開台後，持續積極拓展產官學合作，加速5G創新應用智慧升級，為台灣在5G發展上盡最大心力。同時，身為高雄亞洲新灣區5GAoT際大聯盟的創始成員之一，中華電信響應高雄以大帶小的策略，今日相當榮幸宣布與13家廠商夥伴攜手進駐高雄亞洲新灣區，讓更多台灣產業迎向全球市場。

中華電3年內預計在高雄亞灣區新創園區內投入逾3億元，包括鋪設光纖網路，提供高速無線網路服務，投入雲端機房建設，與國際大廠如微軟等平台商台作提供雲端服務，並將為園區建構5G企業專網，讓創新服務可以在實證場域的網路中驗證其可行性，也會同時新招募集團人力進駐園區，實地參與5G創新應用，未來三年內預計提供500個就業機會。

中華電初期投入資源建置包括光織與無線網路、雲端機房、邊緣雲運算平台、5G企業專網等，並將於園區打造包括智慧製造、AR/VR應用、無人機巡檢及物流運送環境偵測等5G重直應用實證場域。藉由與國內外大廠以及新創公司合作驗證其創意的可行性，進而擴展至商用規模，銷售至全台各產業，同時也將攜手共組5G國家，將台灣的5G AloT解決方案輸出至世界各地，促進台灣5G產業發展接軌國際。

中華電信此次將以集團能量參與高雄創新園區之發展，除投入包括固網、數據及行動等分公司資源，同時也將由集團子公司中華系統整合在高雄招募人力，提供在地就業機會。並與國際大廠微軟，以及國內廠商中光電(5371)、佐臻、品臻、谷林運算、亞旭電腦、所羅門、寶蘊凌科、達明機器人、愛實境、AECOM、緯謙科技等13家廠商夥伴合作，共同進駐高雄亞灣區，一起前進5G AIoT的藍海市場。

(時報資訊)