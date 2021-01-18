愛爾蘭跨國行動網路業者Digicel有意出售在南太平洋4國巴布亞紐幾內亞、斐濟、東加、薩摩亞行動網路業務，儘管預估資產價值不到10億澳元，集於套現的創辦人歐布萊恩(Denis O'Brien)卻要價20億澳元，由於研判只有中國大陸企業出得起價，澳洲打算用補貼貸款或貸款擔保形式，提供非陸企的任何競標者資金，只求阻止陸企收購。

《雪梨晨鋒報》(The Sydney Moring Herald)記者蓋洛威(Anthony Galloway)援引當局消息來源，指出莫里森(Scott Morrison)政府認為，若讓陸企拿下這４國行動網路，陸電信業者可能在對澳洲有地緣政治利益的南太平洋區域立足，足以監視澳洲這些近鄰國家，對澳洲國家安全形成重大威脅。

被認為出得起價又有意收購者包括華為、中興通訊、中國移動，但業內消息人士稱，華為、中興不太可能想收購自己的客戶，而中國移動收購這4國行動網路可能有商業上的利益，因此中國移動是最有可能的買家。

澳洲計劃由官方信貸機構出口金融澳大利亞(Export Finance Australia)提供補貼給陸企之外的競標者。企業由政府補貼提高競爭力來形成對他國企業優勢，是美國、澳洲指責陸企最常用罪名之一，中國移動就因為被川普(Donald Trump)政府認定與解放軍有關，與中國電信、中國聯通一起，剛被紐約證券交易所啟動下市摘牌流程。

ASPI(澳洲戰略政策研究所)國防與國家安全計畫主任修布里吉(Michael Shoebridge)甚至大力贊同政府作法：「Digicel的例子說明現在戰略和經濟利益是如何錯綜交織。儘管如此，西方政府和公司的作法仍在掙扎，將其明確劃分。中國在處理商業交易時跨越國家與企業界線，但我們和其他民主社會仍堅持將戰略與商業分開的方式。」

澳洲外交貿易部(DFAT)發言人表示不會對Digicel出售南太地區資產發表評論，僅強調澳洲與這些國家在基礎設施合作發展是政府「太平洋事務的關鍵部分」，也未否認政府考慮補貼企業去競標。她說：「在適當的情況下，澳洲政府支持澳洲企業投資太平洋地區基礎設施，包括通信基礎設施，這在整個亞太地區經濟發揮關鍵作用。」

Digicel發言人表示，南太平洋業務是版圖橫跨加勒比海、南美洲、太平洋的Digicel，32個市場中表現最強勁者之一，但是無法進一步評論買家，因為目前所有討論都還只是私人階段。

澳洲前外交政策顧問齊托維茨基(Philip Citowicki)認為Digicel要出售資產很聰明，澳洲政府若要和陸企對著幹，也要付出高昂代價。他說：「歐布萊恩先生敏銳地注意到，提高中國的威嚇力將吸引澳洲及其盟友注意，這是耍花招(cynical move)，但是基於現實的舉動。有財務和政治支持的中國企業成為感興趣的收購方，這種虛假利益會增加澳洲對抗的成本。這種行動代價高昂，但卻有其必要。」

(中時新聞網)