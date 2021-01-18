台灣自費篩檢費用要價5000到7000元，而大陸最便宜只要台幣345元，高出逾19倍，對此中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，自費篩檢會比大陸貴是因為台灣比較準，且大陸是整批整批驗，與台灣的狀況不一樣，檢驗準確度也不同。

陳時中在今天疫情記者會上說道，中午他才看了一個報導，指出大陸的篩檢作法真的很難與台灣比較，今天大陸可以一次送一整批去，都沒有驗就出了陰性報告，「我想這新聞大家都有看到，所以裡面很多的細節各有不同，但我們可以檢討自費篩檢的費用」，然而與大陸相比，是沒有意義的。

對於是否要調整自費採檢費用？陳時中表示先處理北部醫院的疫情為優先，目前沒有討論到要調整費用。

陳時中日前自爆因為發燒，因此做了公費採檢，結果是陰性，之前他也因病得很重篩檢過一次，對於目前公費採檢就連醫護也要排隊，讓外界質疑指揮官是用特權優先採檢，陳時中解釋，各有狀況不同，自己採檢沒有用特權，是符合擴大篩檢的條件，而且是在拿到陰性才行動，符合陰性報告出爐前要避免出入公共場所、搭乘大眾交通工具、全程戴口罩，控管行動的規定。

陳時中說，目前平日正常的檢驗量能是1萬1千件，量能尚未拉到最大。

(中時新聞網)