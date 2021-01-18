花蓮擁有綿長海域，海上漁業發展及觀光產業興盛，海巡署艦隊分署為提升花蓮海域巡防及執法能量，斥資近9千萬元打造35噸級新式巡防艇「3590艇」配置花蓮海巡隊，今上午在眾人見證下航抵花蓮港，正式成為海上巡緝與防疫工作的生力軍，除執行國家任務，未來也將作為小助手全力配合花縣府維護海域安全，替救災救護提升更多能量。

花蓮海巡隊長賀華傑指出，新造35噸級巡防艇單艘造價8849萬元，採二部高速主機搭配高級船舶控制系統，最高航速可達45節、約時速80公里，且續航力達600浬可有效延長海上執勤時間；船體部分採用鋁合金材質，強化船舷防撞功能，且特別強化兼具消防滅火功能水砲，最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作。除針對違法船舶可採取強勢登檢作為，防堵不法集團走私槍毒或未檢疫農漁產品入境，同時有利執行海上失火船隻救難任務。

35噸級新式巡防艇「3590艇」今正式成為花蓮海巡隊海上巡緝與防疫工作的生力軍，未來也將作為小助手全力配合花縣府維護海域安全，替救災救護提升更多能量。（羅亦晽攝）

花蓮海上漁業發展及觀光產業興盛，縣府與海巡隊每年皆舉行2次海上演練保障海域安全，提升即時救援應變能力。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚，花蓮海上漁業發展及觀光產業興盛，每年皆舉行2次海上演練保障海域安全，提升海巡隊即時救援應變能力；相信新造巡防艇的配置可有效提升海域救援及查緝能量，幫助海巡隊人員以最快速、安全方式完成使命，維護海域治安及漁民安全。

此外，賀華傑表示，巡防艇部分則有3種類型，為100噸級艇、35噸級艇及2艘沿岸多功能艇，艦隊分署近年推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，10年內預計打造141艘各型艦船艇，並規劃在2026年配置花蓮海巡隊3艘100噸級艇、4艘新式35噸級艇及2艘沿岸多功能艇，除執行國家任務，未來也將作為小助手全力配合地方政府維護附近海域安全，替救災救護提升更多能量。

(中時 )