美國總統川普任內最後施政滿意度創新低，夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的好感度也刷新自己新低紀錄，CNN民調指出，美國人對梅蘭妮亞的好感度已經降至42%，好感度甚至是最近4任美國第一夫人中最低。

川粉6日闖國會暴動後，美國第一夫人梅蘭妮亞時隔5日後才發布聲明譴責暴行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，CNN的最新民調顯示，梅蘭妮亞的好感度降至42%，負面觀感升至47%，12%受訪者表示無法確定對梅蘭妮亞的觀感。

42%好感度是梅蘭妮亞過去4年第一夫人任期中新低。CNN指出，梅蘭妮亞聲望最高的時候落在2018年5月，當時川普夫婦剛完成上任後第一次國宴，款待法國總統馬克宏夫婦來訪，梅蘭妮亞前一個月也在沒有川普的陪同下，獨自一人出席前總統老布希（George H.W. Bush）夫人芭芭拉（Barbara Bush）的葬禮，那時高達57%受訪者對她有好感。

不過在非洲行過後，同年12月，梅蘭妮亞的民調就雙位數直線下滑，好感度降至43%，當時的負面觀感為36%。

值得注意的是，在最近4任美國第一夫人中，梅蘭妮亞的民意支持敬陪末座，不僅和蜜雪兒•歐巴馬（Michelle Obama）2017年卸任時的69%支持度、小布希（George W. Bush）夫人蘿拉（Laura Bush）2009年的67%差了一大截，甚至也遠低於希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）2000年離開白宮時的56%。

美國民眾對梅蘭妮亞的好感度偏低或許不能全然牽拖川普，CNN指出，小布希2009年卸任時，僅有35%受訪者對他存有正面印象，不過民眾對夫人蘿拉的好感度仍高達67%。

儘管梅蘭妮亞獲得的民意支持在歷任第一夫人中墊底，不過美國民眾對她的好感仍高於對川普本身，川普本身僅獲得33%好感度；在共和黨選民中，梅蘭妮亞囊括的好感度更高達84%，高於川普的79%及副總統彭斯（Mike Pence）的72%。

(中時新聞網)