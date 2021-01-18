網紅Yumi.k擁有傲人上圍及火辣身材，由於常在社群網站曬清涼養眼照，Instagram短短時間就超過103萬人追蹤，更有「巨乳女神」的封號，近來PO出一張搭乘高鐵的照片，只見她僅穿著半透明薄紗入鏡，傲人上圍幾乎清晰可見，讓網友直呼要噴鼻血了。

Yumi.k在Instagram曬出近來搭乘高鐵的照片，只見雖然氣溫驟降，她仍僅穿著一件半透明粉紫色薄紗上衣就入鏡，大秀火辣養眼身材，並寫道：「天冷穿少，天熱厚外套，常常這樣冷颼颼」，不過最吸睛的莫過於一對堪稱Ｇ罩杯的傲人北半球，加上中間一條深邃事業線，不僅清晰可見之外，還幾乎要將裡面穿的蕾絲內衣撐破，此外一雙水汪汪大眼無辜緊盯著鏡頭，楚楚可憐的模樣惹人憐愛。

眼見Yumi.k以火辣造型入鏡，立刻吸引大批網友留言：「若隱若現的最高境界」、「這種穿法養了我們的眼，涼了你的身，精神上給你溫暖」、「這麼冷的天還穿這麼薄的衣服，真的是太犯規了」、「安捏坐車母湯啦，很容易引發人犯罪的」，再次成功掀起話題。

不過Yumi.K最養眼造型並非這一套，去年朝聖偶像楊丞琳小巨蛋演唱會時，她當時穿著一件白色上衣，但衣著前方綁著一條相當粗的結，最令人詫異的不僅裡頭沒穿內衣，還將衣服拉到胸下，直接露出傲人雙峰和深邃事業線，稍微不慎可能會因此露點走光，而此邪惡視角讓網友們看的鼻血直流。

(中時新聞網)