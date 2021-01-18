【愛傳媒簡秀枝專欄】最毒女人心！？希臘悲劇詩人尤其里庇狄斯（Euripides）的《美雅蒂Medea》搬上銀幕，人性善惡話題，又被熱烈討論。

該劇重新取名為《樓蘭女》，自本月8日起在國父紀念館盛大演出。這是繼1993年在台灣首演，2008年國際巡演之後，睽違13年，舊酒裝新瓶，還是受到藝文界深切期待。

這回新象文教基金會許博允與樊曼儂夫婦，結集了國內表演藝術界菁英魏海敏、吳興圖、林秀偉、葉錦添等，聯手出擊，不論音樂作曲、舞台打造、服裝設計，都給人留下深刻印象，呈現傳統經典與現代藝術、科技結合的新篇章，也是台灣戲劇史上的佳話。

包括力晶、富邦、中環、達欣工程、薇閣文教公益基金會，慷慨解囊，大力贊助，三天的票房都很亮眼，在疫情當前，倍見溫馨。

然而，回歸劇情，卻讓人喘不過氣。

樓蘭公主美蒂雅為了愛情，與大宛王子頡生私奔，偷走了鎭守樓蘭國的寶物金枝葉，並親手殺手追趕而至的兄長。有情人終成眷屬之後，與頡生王子生下一兒一女，全家人流落敦煌，看似圓滿。

然而，堅定相信愛情的美蒂雅，逐漸發現枕邊人有了異樣，原來為了攀附新權勢，頡生不顧妻小，愛上郡侯千金，並應允把妻兒駆逐出境，與千金結婚。

遭到背叛的美蒂兒，悲恨交加，於是，展開一連串血腥報復舉動。

首先，以偷自樓蘭國的寶物金枝葉，贈送大月氏國王，換取她個人在復仇後的人身安全保證。其次，用巫術加上劇毒，浸滿袍冠，送到敦煌郡侯千金手中，讓千金與郡侯，毒發而亡。再來，忍悲含淚，手刃子女生命，讓見利忘義、背叛她的頡生，終身活在剌骨椎心的悔恨之中。

而她，運用巫術潛逃。

雷鼓升天、天崩地裂，讓整齣戲，令人毛骨悚然，這樣的報復作為，只能以瞠目結舌作形容。

當愛成為往事，陌路人相向，自古以來，見怪不怪。而由愛生恨，茲生瘋狂念頭，也可以理解，但對於懷胎十月的親生骨肉，親手刃殺，如此殘暴行徑，天理難容。

曲終劇幕落下，我的心情盪到谷底。原來，最毒女人心！？

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)