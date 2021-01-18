【愛傳媒朱國珍專欄】那天據說是第一波寒流的最低溫，新竹山上只有攝氏四度。

奇妙的是，體感溫度雖涼，但是心裡始終湧現著陣陣暖意！是美酒、是美食、是青山是綠水、是江南園林亭榭廊檻的思古幽情，還有更多是好朋友的相聚與祝福。

一日輕旅行，來到將近四十年歷史的新竹南園人文客棧，入園即見滿山遍野的青翠，特別是剛剛下過雨，霧氣氤氳更添水墨畫的意境。

我們首先來到水風軒，輕啜一口柿葉茶，清新甘甜，彷若即將展開的一段全新友誼！此時細雨暫歇，同桌友人的話題從禦寒保暖的陶缽炭火爐、電暖器到暖暖包，聊著聊著氣氛也漸漸溫暖起來。

在管家導引下來到南樓，這是南園最高的建築，紅磚紅瓦，獨特的十字屋頂是建築師漢寶德模擬宋元古畫而設計。

在The One全新團隊的打造之下，迴廊轉角坐落英武的銅雕貔貅，彷彿也成為最佳吉祥物，歡迎著我們的到來。

尤其是農曆春節將至，大宅院裡的年味除了懷舊，還有創新！現場揮毫寫春聯、大人柑仔店的風土小點、崑曲欣賞、烤橘子，都在輕旅行的行程一一展開。

其中，最令人難忘的就是全新企畫「食藝共好」餐飲內容，網羅全台最精銳，包括臺法名廚簡天才師傅的冬季限量冬瓜糖，將青草、洛神、荔枝三種口味溶入日式洋菜糖的口感，烘乾兩日精心製作外脆內軟的傳統美食。

世界麵包冠軍吳寶春，也推出聯名款限定吐司，特別針對新竹客家飲食文化，結合梅乾菜與人氣商品「不老吐司」，在濕綿的麵包裡品嘗甜鹹交織的滋味。

世界果醬冠軍柯亞，為南園打造大地香水，酒香冬橘果茶醬，獻給追求漿果品味的愛好者。

佐餐紅酒同樣產自臺灣，來自彰化的「深耕園」選用臺灣獨有黑后葡萄，釀造出富含桑葚、藍梅與櫻桃香的紅酒，讓這場餐敘始終瀰漫著有如大地吟遊詩人浪漫的微醺中。

不到三十歲的兩位主廚歐文與昭蓉，素有廚藝界神鵰俠侶之稱。這次特別規劃的前菜是採用金華火腿上湯做底的如意十香菜，擺盤正中央是以紅蘿蔔泥製作的分子料理，看起來像蛋黃，卻是素食。

第二道鴨肝米餅，將法國菜裡的鴨肝轉化為布蕾，綿密的口感搭配酥脆米餅，交織出東方遇到西方的完美仙境！鰻魚千層馬鈴薯淋上培根芋頭紅酒醬汁，沾齒的每一寸都是精華。

主菜選用菲力牛排，周邊配菜全是產地到餐桌的本土小番茄，無論是牛起司焗烤、或做成莎莎醬、甚至風乾製鹽，每道餐盤裡的每個主角配角，全部都是飽滿到飲食張力的美學體驗！

酒足飯飽，來到後花園欣賞崑曲《玉簪記》，亭臺樓閣各處木桌上已擺置點心茗茶，古時候的老爺夫人們大約就是這般生活情致吧！

年輕的崑曲演員都是得過獎的新秀，無畏寒風專注施展金嗓，悠揚的唱腔與旋律彷若穿越園林建築的疊石埋水，也穿越了古早與未來的詩情畫意，讓這份悸動久久迴盪⋯⋯

一日將盡，終究曲終人散。同桌友人俱與新竹有緣，我和楊總都是清華大學畢業生；名廚邱明琴老師是新竹南北貨大盤商傳人；向學文老師就是新竹在地人；心理治療師君品也是半個新竹人。

因為The One南園人文客棧的饗宴之旅，在此共同品味美食、美酒、美景與美好的友誼。

大宅院裡的年味，也就是尋常的人情味，溫暖而貼心。即便寒流來襲，但是因為馨香而點燃的熱情，會在心底永遠持續。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)