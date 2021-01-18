明天是119消防節，受新冠肺炎疫情影響，新北市消防局消防節各項大型消防宣導活動停辦，改以線上致敬方式，在消防局臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」推出臉書特效框「119我挺你」活動，邀社會大眾更換臉書特效框共同為消防員加油，新北市長侯友宜率先在119的前夕於臉書更換「119我挺你」特效框，並邀請社會大眾共襄盛舉。

活動發起後，新北市議員、公視消防職人電視劇「火神的眼淚」、熱心網友、消防及義消們紛紛更換臉書特效框，共同為救災救護、安檢宣導、防火防災又防疫的消防員加油。

新北市消防局表示，希望能利用本活動除讓民眾了解消防工作，平時也能注意防火防災，並重視公共與個人安全，一起讓家園更安全。

侯友宜表示，「安全」是市民最基本的需求，雖然今年因為疫情影響不能舉行大型活動，但透過這次線上活動，大家小小的動作能夠讓消防人員感到全民支持的溫暖，非常有意義。

(中時 )