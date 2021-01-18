【現場直播】「官場現形記」翁茂鍾案 司法院法官違失調查報告｜2020.1.18

佳和集團董事長翁茂鍾籠絡逾百名法官及檢警調人員，並用27本筆記紀錄過程，司法院今（18）日公布調查報告，共有20名法官牽涉其中，接受過招待吃飯、年節收襯衫及茶葉等禮品。對此，律師林智群臉書發文表示：「以後司法官退下來當律師，名片最好印上收過幾件襯衫，不寫的話，人家會以為你很小咖」。

富商翁茂鍾的筆記本，宛如文學名著《官場現形記》，也可說是現代版「百官行述」，記錄了官場的黑暗腐敗，包括翁招待司法官等公務人員吃飯；一起打高爾夫球聯絡感情；贈送襯衫及茶葉等禮品，及如何揪團買股票，讓官員在股市賺大錢。

承審翁茂鍾案件的4位法官蘇義洲、林奇福、吳雄銘及顏南全，林奇福與翁不當接觸22次，顏南全18次，這4人除了與翁接觸外，還受贈衣服及營養品。另曾平彬及陳義仲及林金村3名法官非承審案件也多接觸遭送懲戒。

報告出爐後，律師林智群在臉書連續發文包括：「我同學一定很肚爛，平常跟朋友吃飯謹慎得不得了，小心再小心，結果那些要求大家守規矩的大頭自己都在亂搞。」、「今天法界高層問你幾件，問的不是案件，而是襯衫」、「以後司法官退下來當律師，名片最好印上收過幾件襯衫，不寫的話，人家會以為你很小咖」。

(中時新聞網)