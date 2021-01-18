18日韓國首爾高等法院，就三星電子繼承人李在鎔涉嫌前總統朴槿惠賄賂一案，除宣判兩年半刑期不得緩刑外，並立即收押。

首爾高等法院18日下午宣判，李在鎔向時任總統朴槿惠與親信崔順實行賄，希望在三星集團繼承權上獲得協助，遭判2年半徒刑且不能緩刑。親自列席的李在鎔，在法官宣判後也立即被拘押。

現年52歲的李在鎔於2017年2月，被指控行賄298億韓元，約2740萬美元，李當時也承諾行賄金額可再增加。

2017年，李在鎔因提供總計89億韓元，支持朴槿惠閨蜜崔順實女兒的馬術訓練，以及捐款崔順實家人所經營體育基金會，遭判處五年。不過，李在鎔在上訴後判刑降至兩年半，隔年李就被釋放，因會行賄金額改降為36億韓元。

2019年8月，韓國最高法院裁定李在鎔共行賄86億韓元，並將此案發回上訴法院重新審理。

18日最新判決，粉碎了李在鎔重獲自由身的美夢。其支持者曾呼籲法院能法外開恩，因李在鎔在疫情嚴峻時，曾幫助經濟重建。不過，李被判刑卻贏得衛道之士掌聲。

(時報資訊)