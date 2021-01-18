據消息人士指出，美國總統川普的行政團隊已經通知包括英特爾等華為的供應商，已經撤銷某些對華為銷售授權，並試圖拒絕電信商數十個供應申請。

該行動可能是川普任期的最後以及最新對華為的制裁行動。華為和英特爾皆拒絕回應消息。美商務部表示，不會對特定授權進行評論，但表示商務部持續與其他部會合作，在保護國安和外交政策利益上「一致地」執行許可政策。

路透看見一電子郵件顯示，半導體協會在上周五曾指出，商務部有意拒絕對出口華為的顯著數量的許可要求，並撤回至少一項此前許可的要求。消息人士指出，撤回的銷售許可是超過一項。

該消息周一在亞洲特別是日韓股市，已經引起許多半導體相關個股的波動和下挫。

日本快閃記憶體廠鎧俠(Kioxia)至少有一項銷售許可被取消；該前東芝半導體公司表示，不揭露特定產品或客戶的業務細節。

半導體協會的電子郵件指稱，川普的行動涉及在半導體產業非常廣泛的產品；並指出，企業認為這些許可是歷經數月才取得，而在不到一周的任期就被取消。

收到通知的企業有20天時間做出回應；而商務部有45天時間來決定政策的變化。

美國在2019年5月將華為列入實體清單，限制供應商出口美國產品和技術給華為。此前美國加大力道打擊，部分產品被允許繼續銷售，部分產品和技術則禁止。

英特爾在2020年9月表示，已獲得美國當局許可，繼續向華為提供某些產品。但是8月的一項規定顯示，5G技術的產品可能已經被拒絕，技術較不複雜的產品則將逐項來做決定。

消息指出，自今年1月4日以來，美商務部、國務院、國防部、能源部等高級官員已經舉行六次會議，對於那些技術涵蓋在5G下有了決定。

(時報資訊)