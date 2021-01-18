勞動部今(18)日發布減班休息(無薪假)實施最新統計，目前計有事業單位342家、3825人受減班休息影響，較上期增加29家、142人，本次主要增幅在旅遊社，較上期增加12家、198人。

根據勞動部本期勞雇雙方協商減少工時統計， 實施減班休息之事業單位計有342家、人數為3825人，較上周增加29家、142人，其中旅行社的增幅較為明顯，目前實施家數有87家、605人，比上期增加12家、198人。

另外批發及零售業、運輸及倉儲業的實施狀況也略微增加，最大原因是因為防疫導致邊境封鎖。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛分析，雖然今年1月初減班休息通報實施人數有下降，是因當時勞資仍在協商是否通要繼續通報實施減班休息，因此1月中旬有些許業者經評估後決定再通報實施減班休息，本期新增家數與人數多在旅行社、航空公司等，主要與疫情造成的邊境封鎖、航班減少有關。

(中時 )