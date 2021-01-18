美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即將卸任，日前拋出震撼彈，宣布解除台美官員往來限制，今（18）日又在推特狂發文力挺台灣，除提到防疫、台美合作關係更緊密外，更在文中標註「Taiwan Can Help」。

蓬佩奧推文指出，去年8月美國衛生部長阿札爾訪台，台美合作對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，總統蔡英文成功領導對疫情的戰爭，世界衛生組織（WHO）可向台灣學到很多，並標註「Taiwan Can Help」。

除提及首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，台灣成為美國5G乾淨網路好夥伴外，蓬佩奧也提到，去年9月美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）來台，參加前總統李登輝追思會，並轉PO蔡英文的推文，對柯拉克和美國代表團訪問總統府表示歡迎，雙方將更緊密合作。

隨後，蓬佩奧又PO出有關「台美教育倡議」，大讚台灣是可靠的合作夥伴及善良力量，並為強大而不斷發展的合作關係感到自豪，接著提到自己撤銷數10年來，台美官員互動的限制。

蓬佩奧狂發文挺力挺台灣。（圖／摘自TaiwanWarmPower臉書）

臉書粉絲專頁「TaiwanWarmPower」截圖蓬佩奧的推文，寫下「我龐真的推推不倦」。網友則留言表示，他真的盡最大努力，在拜登政府上台前，讓世界知道台灣的成就與面對大陸的困境，也有人說「真朋友！」歡迎蓬佩奧在20日卸任後來台灣散心，到處走走看看。

(中時新聞網)