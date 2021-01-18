國際間為加速減碳，各國已逐步強化各項措施，歐盟更規劃於2023年實施碳邊境調整機制，現階段推動實施國內碳定價制度更顯得重要。所謂碳定價的作法，包括：徵收碳稅（費），或實施總量管制及排放交易制度。環保署表示，目前進行中的溫室氣體減量及管理法修法工作，對於推動徵收碳費機制，如收費對象、費率、減免、補助與獎勵等，仍在徵詢各界意見中，將全力提升產業競爭力，對於一般民生用電之衝擊降到最低；徵收所得投入發展低碳經濟，兼顧國家整體經濟發展與減碳目標之達成。

環保署去年開始著手進行修法工作，修法重點方向包括強化氣候治理、提升管理效能、增加收費機制及氣候變遷調適等。109年下半年分別與電力、鋼鐵、煉油、石化、水泥、造紙、電子等業別召開9場會議，也邀請民間團體進行數場座談會，徵詢各界意見。其中有關碳定價議題，更於去年與國際知名氣候政策研究智庫－倫敦政經學院格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所合作，探討我國碳定價制度設計。

環保署表示，綜整各界意見對於優先推動碳費機制作為經濟誘因工具，專款專用於減碳工作，包括輔導、補助及獎勵排放源辦理溫室氣體減量、發展低碳技術及低碳產業，促進低碳經濟發展，具有高度共識。此外，各界亦認同收費機制應有助於達成國家減量目標。至於收費對象、費率及減免與獎勵作法，環保署將持續邀集經濟部與各界徵詢意見。由於亞洲鄰近國家，韓國、日本、新加坡、中國近年來已實施碳定價，相形之下，我國更要嚴肅面對，無法逃避。減碳不僅是環保議題，也攸關未來經濟發展與產業競爭力。環保署歡迎各界建言，積極尋求社會共識，加速推動減碳工作。

(工商 )