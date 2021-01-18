苗栗縣警察局在苗栗市三角公園設置科技執法設備「違規停車自動偵測系統」，有效改善民眾違規停車，違停狀況下降40％，近期竹南火車站周邊也完成建置，期以有效遏止火車站附近的違規停車，防制交通事故。

縣警局表示，苗栗市中正路及光復路等周邊道路為易違規停車路段，去年違規停車件數達983件，年底並設置違規停車自動偵測系統，經統計，今年1月1日至10日正式執法後，平均每日違規件數為40件，對照宣導期平均每日66件，下降率高達4成。近日縣警局再於竹南火車站前後圓環周邊道路，建置違規停車自動偵測系統，即日起至2月28日為宣導期，3月1日將正式執法取締。

警方提醒，違規停車自動偵測系統24小時不分晝夜運作，一旦偵測到車輛違規停車，會即時將車牌、違規起迄時間等動、靜態影像上傳資料庫，依據「道路交通管理處罰條例」規定，紅線違停、公車招呼站10公尺內停車及併排停車，均可處600元至2400元罰鍰。

苗栗縣警察局長周煥興表示，今年加強重要節日安全維護工作自2月3日22時起至17日24時止，民眾外出採購年貨切勿併排違規停車，科技執法目的不是開罰，而是希望提升交通安全與行車順暢，並藉此改變駕駛人的違規停車行為與習慣，請駕駛人遵守交通安全規則，確保本身及其他用路人行車安全。

(中時 )