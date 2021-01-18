峮峮自男友黃鴻升（小鬼）9月驟逝後，首度公開受訪，她18日出席與藝術家笹田靖人的合作發表記者會，看起來精神奕奕，但其實她坦言除了上次聚會一起看小鬼主持的《綜藝玩很大》，現在仍沒辦法看他的任何動態影像。她曝陸續夢過小鬼幾次，其中最深刻的一次是他不說話僅笑著，「現在算是（療傷期），那一塊想要放心裡」。

峮峮表示當時選擇公開與小鬼戀愛關係的原因：「當時是覺得如果我沒有公開的話，後面（小鬼後事）每個程序都出現很奇怪，加上我前面已經被拍，還不如一開始就讓大家知道這個事情，後續也不用再追問。」她坦言小鬼好友KID林柏昇也常對她喊：「妳以後怎麼辦呀？」但她認為現階段就是先把自己的情緒照顧好，「現在也沒力氣去想以後」。

至於未來是否分享更多小鬼合照，峮峮表示：「我們之間從頭到尾都是沒有公開的狀態，這些事情我們跟身旁親友知道就好，想把美好留在回憶中。」如果時光能倒流到小鬼還在的時候，她希望可以與對方公開旅行，「出國哪裡都好，想去日本迪士尼」。

(中時 )