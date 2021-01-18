統一獅強打者林安可去年強勢摘下打擊「雙冠王」，不只外界期待、他自己也仍有投手夢，但總教練林岳平透露，有問過他的想法，也分析利弊，「期待他成為一位有能力挑戰旅外的打者，而非留在中職的投手。」

林安可業餘時期就是投打「二刀流」好手，不過來到職棒，尚未以「投手安可」身分出賽，去年春訓他以投手身分進行調整，但控球、球速都沒能到位，開季以野手身分出賽，卻打出豐收的一年。

林安可（右）獲淬鍊獎。（中央社）

今年春訓，林安可的定位早早定調，不會被規劃在投手戰力內。對此林岳平表示，去年林安可敲出32轟、161支安打、貢獻99打點，打擊貢獻度都在隊上前段班，「餅總」不諱言球隊還是需要他的打擊能力。

「若是我們有比他更好的打者，打線夠完整，不缺安可這一棒，他可能就有更多投球空間，但現實是球隊還是需要他的打擊能力。」林岳平也與林安可分析利弊，不要一直想著要當投手，期望他成為一位有能力挑戰旅外的打者，而非一個只能留在中職的投手。

林安可也接受教練安排，今年專心面對作為野手的調整，「去年春訓只有投球跟跑步，今年多了守備跟打擊，練球時間也比較長，因為野手要練的東西比較多。」

去年春訓練投為主，卻在打擊區上打出一片天，但林安可今年要面臨的挑戰可能更多，包含比賽用球恢復系數下修、各隊洋投實力提升，能否複製去年成績各界都在期待。

林安可表示，自己打擊仍有許多缺陷，像是面對左投較弱、三振率高等問題，都是今年春訓需要加強的地方，「從春訓就多打左投，多打就會習慣。」

林安可（左起）、鄭鈞仁、林岳平、陳傑憲4人收統一獅隊內年度獎項。（中央社）

(中時 )