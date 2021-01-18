台北孔廟專屬生肖剪紙。（台北市孔廟提供／張立勳台北傳真）

台北市孔廟春節活動一覽表。（台北市孔廟提供／張立勳台北傳真）

揮別庚子年邁入辛丑金牛年，台北市孔廟在年節前邀請書法家揮毫春聯，邀民眾體驗版印年畫與創意紅包袋。1月30日上午10時30分至12時及下午1時至3時在孔廟大成殿盛大舉辦，活動當日上午10時至12時、下午1時至4時30分還有牛牛造型剪紙DIY教學。邀大家到孔廟體驗傳統年節元素，妝點布置家園過好年。

台北孔廟以傳統藝術迎新年，邀請書藝家現場揮毫寫春聯，別具溫度，民眾還可動動手體驗版印與生肖剪紙。

孔廟管委會指出，年畫與紅包袋圖樣皆是台北孔廟限定，年畫是以儀門龍虎邊壁堵「祈求吉慶」交趾陶為設計概念，人偶一手舉「旗」一手提「球」、另一堵則是手持「戟」及「磬」，藉由諧音表示吉祥寓意。匠心獨具的孔廟生肖紅包袋更是僅此一家，別無分號，當然，孔廟人氣生肖剪紙，也是不容錯過的活動。

管委會表示，春節前的暖身活動，每周五下午2至4時的紙藝駐點活動，自1月起周周推出各式牛年造型剪紙，活動完全免費，歡迎10歲以上兒童與家長前來體驗，把可愛「牛牛剪紙」帶回家。

此外，孔廟一連串精采的牛年迎春活動，於除夕前的周末1月30日上午，由「桃符翰墨香年畫萬象新」、「台北孔廟牛牛剪紙趣」揭開序幕，1月31日特別加場請書法家現場揮毫贈四字春聯及斗方，活動皆完全免費參加。

接續2月12日至2月16日，大年初一至初五還有春節系列活動，邀請大小朋友感受具有儒學特色的年節氣氛。詳細活動訊息可上台北市孔廟網站。

(中時 )