北屯區橋孝街一65歲饒姓老翁，日前晚間9點多被發現在霧峰區環中東路6段徘徊獨行，民眾懷疑是迷失老人報警，台中市警局霧峰分局大里分駐所員警到場協助，但老翁僅知與女兒同住，其他都說不清楚，經員警抽絲剝繭詳查，終於聯絡上老翁女兒，助寒冷無助的老人家返家。

寒夜天氣冷颼颼，員警將老翁帶回所避寒休息，並拿來熱、茶等食物給他暖身，惟查證老翁身份時，老翁完全講不清楚，只知道跟女兒同住，經員警細細查證、查詢相關資料後終於聯繫上老翁家屬，老翁見到家屬，終於方下不安的心並露出笑容，頻頻向警方點頭致謝。

據了解，老翁住在北屯區橋孝街，早上騎腳踏車出發，不料回家途中就迷路了，由於忘了帶手機無法跟家屬聯絡，一路由北屯騎到大里，且到大里時已是夜間，又碰冷氣團來襲，寒冷又無助，幸遇到察覺異狀的熱心民眾報警協助返家。

家屬表示，老翁平時就喜歡騎乘腳踏車外出，住家周遭的路也都認得，都會按時返家，之前雖曾有一次走失紀錄，但已許久未走失，豈料這次又迷失方向，所幸有熱心民眾及警方協助，非常感謝。

(中時 )