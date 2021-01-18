2012年太陽花運動暴發群眾攻占行政院事件，魏揚等7人遭起訴煽惑他人犯罪，被判有期徒刑2至4月不等，上訴後，最高法院今（18日）以「公民不服從」行為，是「言論自由的特殊表達形式」等事由，發回更審。對此，資深媒體人趙少康氣到拍桌，怒嗆法官法律學到哪裡了？

趙少康今（18日）在網路節目《鄉民來衝康》表示，看完最高法院的這個判決，那是不是國民黨也可以去攻占行政院，因為政府要人民吃毒豬，這也是公民不服從的一種，但他敢保證國民黨一定有罪！趙少康譏諷，現在法院是民進黨開的。

趙少康更表示，現在民進黨開放萊豬動用行政命令，可當時國民黨通過服貿也是行政命令，兩者情況都是相同，假使這次國民黨衝進行政院，現在的最高法院會認為這是公民不服從判無罪嗎？

反觀美國暴民衝進國會，引發全球風暴後，趙少康直言，眾議院做法是通過對現任總統川普彈劾案，台灣的政府卻是把頭悶在沙子裡，像個鴕鳥一樣不理會國際的現勢。

趙少康嘆，公民不服從最早是從印度聖雄甘地開始，為了爭取印度獨立，甘地絕食傷害自己借此向世界宣揚自身的理念，這才是非暴力，但太陽花時，大批示威者拿油壓剪去破壞警網，和警方肢體碰撞就是暴力，怎會變成非暴力？

此時，趙少康更怒拍桌子表示，太陽花示威者明顯有使用暴力，但最高法院的法官竟然可以這樣判決發回更審，法律學到哪裡去了！

(中時新聞網)