南台中家扶中心主任王金敦（左）致贈畢業紀念冊給卸任扶幼委員會主委謝勝騏，感謝付出及支持。（南台中家扶提供／盧金足台中傳真）

女力就是未來！南台中家扶中心舉辦扶幼委員會第八、九屆主委交接，謝勝騏任期屆滿，交棒給陳昭舒，是創會以來第一位女性主委。

南台中家扶中心表示，來自南投的陳昭舒學機械製圖起家，創業初期舉步維艱，勤跑業務累積人脈，逐步累積客戶信賴，至今服務過上百間建設公司，經手許多知名建案的土地過戶，個性樂觀開朗、凡事親力親為，在業界享有好口碑。

陳昭舒說，經由介紹於2018年9月加入南台中家扶中心扶幼委員會，原本在2020年自全人家長會長協會卸任後想要休息一陣子，深信教育為社會的根本，站出來接任主委，希望幫助更多人，連結更多資源，讓扶幼委員會成為強有力的後盾

，讓推廣扶幼工作能無後顧之憂。

「我雖然加入家扶不久，但做社福很久了，參與老人送餐、送物資到偏鄉、仁愛之家長者關懷等，我有熱情想要做好，希望大家一起凝聚向心力做好公益」，陳昭舒說，對於接下的新任期充滿期待與衝勁。

甫卸任的謝勝騏，在兩年三個月的任期中，帶領扶幼委員會踴躍參與中心各大大小小活動，多次連結社會資源，引進多筆捐款、物資捐贈和招待活動，幫助扶幼工作順利推動，本身也捐助10萬元成為家扶永久之友。

(中時 )