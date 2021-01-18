潛艇墳場

在俄羅斯北部的冰冷海域，廢棄的潛艇反應器靜靜躺在海底，不斷毀損，而其中有些還裝滿了核燃料。而海水侵蝕容器，釋出廢棄的鈾，導致北極圈失控的大放射只是遲早問題。

據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）與《紐約郵報》（New York Post）17日報導，數十年來，蘇聯把荒涼的卡拉海（Kara Sea）當成核廢料傾倒場。數千噸計核物質就這樣沉入海底，而核輻射相當於廣島的近6.5倍。

這海底核廢料場至少有14具廢棄的核反應器，還有1艘蘇聯認為適當處理起來太危險，也太昂貴的嚴重毀損退役潛艇。而這貪圖方便的處理方式，如今成了俄羅斯人揮之不去的惡夢。隨著海水沒完沒了的沖刷，可能會重新達到臨界狀態，造成足以影響海洋生物的輻射，破壞豐富的漁場，並污染當地石油勘探新海域。

挪威非營利國際環保組織貝羅納摩曼斯克（Bellona-Murmansk）總監左洛特科夫（Andrey Zolotkov）說，這可能嚴重破壞發展「北海航線」（Northern Sea Route）計畫，以致船主不願沿線航行。

(中時新聞網)