權王保600、外資免「疫」力提升，大盤15600關守住。國際股市偏空，台股集中市場今日亦受國內疫情升溫干擾，指數開高60.06點後，一度在台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)、台達電(2308)、DRAM雙雄等權值要角聯袂走低下，重挫295點、連破3關，急殺至15320.97點，盤面倚靠防疫概念族群及面板雙虎力撐大局。

所幸外資賣超力道續減，加上權王台積電600關有守，盤初短暫回測5日線後即重返平盤狹幅橫向整理，聯電(2303)等權值軍團也同步止血，加上健和興(3003)、驊訊(6237)、胡連(6279)、廣宇(2328)等電動車概念股猛催油門，大盤遂震盪走高收復大片失土，接近尾盤，航運股迎來順風，萬海(2615)漲幅急拉至4%、陽明(2609)跟隨甩尾翻紅、長榮(2603)跌幅縮減至不到1%，齊心拉抬大盤向上，終場收15612.00點、小跌4.39點，險險守住萬六關，總成交值則大減至3120.72億元。

籌碼面，今日外資雖連續第三日賣超，但賣超金額繼續縮減至15.514億元，沒被疫情擴大嚇跑，投信則轉買超0.5676億元，自營商賣超1.4219億元，三大法人賣超16.36億元。上周外資賣超54.37億元，投信買超10.23億元，自營商賣超16.99億元，三大法人賣超61.12億元。累計元月以來，外資仍買超564.53億元。

盤面上，今日食品、封測、電動車、IC設計等攜手抗空。其中，食品類股挾著進入農曆年前送禮旺季，業績有撐，今日由統一(1216)逆漲2.12%成功維繫多頭人氣，帶動鮮活-KY(1256)、愛之味(1217)聯袂收高，泰山(1218)爆量持平強勢抗跌，拉抬類指逆漲約0.87%，拿下類股漲幅王。面板報價漲不停，友達(2409)、群創(3481)營運樂觀，今日人氣不墜，股價力守高檔收高，帶動誠美材(4960)逆漲逾3.7%，成為今日撐盤要角之一。力成(6239)受惠記憶體景氣預期復甦，獲小摩升評「優於大盤」、目標價120元，今量價齊揚，重回百元俱樂部，收102元、漲幅5.7%。健和興(3003)受電動車題材熱燒，上周漲幅達11.83%，今日開盤30分鐘後爆量攻上漲停鎖死。京元電(2449)受惠5G手機晶片出貨放量，帶動營收成長且毛利率看升，股價漲2.2%、收37元。聯電(2330)受上周五ADR暴跌7.68%衝擊，股價一度跌逾4.5%、探至46.5元，惟基本面有撐，尾盤急拉收高在49.65元。

台股大盤今日高檔拉回，日K連黑，以技術面觀察，目前5日RSI為69.93，10日RSI為76.05；9日K值為77.83，9日D值為86.36；20日乖離率為4.39。分析師指出，目前選股宜著重基本面，以去年第三季及去年前三季EPS優異，第四季EPS仍有向上空間，經過上周融資浮額清洗後，且在外資整體賣超下，個股獲外資續加碼，顯示具有基本面及籌碼面優勢，觀察外資本月偏好的個股中，包括轉型為電動車供應鏈的鴻海，5G與高速運算推升IC封測日月光投控，受惠5G、WiFi 6及電源管理IC訂單熱絡的測試大廠京元電子等，皆可多加留意。

(時報資訊)